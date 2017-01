Lo cierto es que ella seguirá adelante con el cargo que le fue otorgado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En un país en el que, a pesar de los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género, impera el machismo, no es sorpresa que haya quienes rechazen el hecho de que una mujer lidere una de las agencias más importantes del País. Ahora bien, ¿será este el caso?

Nos referimos a la coronel Michelle M. Hernández de Fraley, quien confirmó hoy a un programa radial que hay personas que han ejercido presión para que no continúe dirigiendo la superintendencia de la Policía.

¿Los motivos? Según dijo la fémina a NotiUno, los motivos para que ella abandone el cargo son diversos, pero que el poder y el interés económico son los que más abundan. "Algunas personas tienen motivaciones de posición y otras personas tienen motivación de hacerse ricos".

Aún así Hernández de Fraley no se amedrenta fácilmente y asegura que situaciones como esta han sido parte de su carrera profesional.

"Como he dicho antes, yo llevo una trayectoria de 30 años que no han sido fácil, que he tenido que luchar para salir adelante y no es la primera vez que encuentro este tipo de retos", añadió Hernández de Fraley.

"Yo, en mi posición, sigo adelante. Yo estoy bien segura de lo que tengo que hacer, conozco muy bien el acuerdo federal, conozco muy bien la política pública del gobernador y vamos a seguir adelante", afirmó.

