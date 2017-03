La animadora aseguró la lucha por la equidad de género no sirve de nada si las mujeres no se respetan entre ellas mismas.

Por: Redacción de Nueva Mujer

La presentadora de televisión, Natalia Rivera, hizo un llamado a todas las féminas para que dejen de criticarse entre sí.

En un extenso mensaje compartido hoy, día que comienza el mes de la mujer, la también modelo enfatisó la importancia del respeto entre las mujeres dentro de una sociedad. Así como el mutuo reconocimiento de sus virtudes y fortalezas.

Este fue el mensaje que publicó en sus redes sociales:

"En el mes de la mujer sólo quiero destacar lo siguiente: dejen de criticarse, de odiarse y de buscar lo negativo en otra mujer. Constantemente se ve, a través de las redes sociales, el reflejo de la sociedad en torno a la mujer.

¡Vamos a levantarnos, amarnos y apoyarnos siempre! Todas somos diferentes y tenemos nuestras luchas. El respeto que nos tengamos nos da poder y seguridad.

Nada más bonito que ver a una mujer destacar lo bello y positivo de otra, (ya) sea por su personalidad, por cómo se ve, por su sonrisa o por lo que sea. Cada mujer es única y hermosa.

Si tanto se habla del feminismo y del empoderamiento de la mujer, pues vamos a realmente fomentarlo con nuestras acciones y palabras. En la unión está la fuerza y no hay nada más lindo que ver a una mujer segura hablando bien de otra.

Piénsalo la próxima vez que vayas a criticar sin razón a una mujer. No conoces las batallas que ha tenido que enfrentar, quizás hasta son las mismas tuyas. No juzguemos si no conocemos".

