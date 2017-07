Los hechos ocurrieron en una agencia del gobierno en Carolina.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto para que las personas defiendan sus derechos a través de las denuncias que comparten. Este fue el caso de una puertorriqueña, quien indignada, colgó un vídeo en su cuenta de Facebook narrando el discrimen del que fue víctima por amamantar a su bebé en una agencia gubernamental.

En la publicación, la joven identificada como Rosaliz Zuany dijo que se disponía a solicitar un certificado de buena conducta en la Comandancia de la Policía Estatal en Carolina y que, mientras esperaba el documento, a su hija le dio hambre y procedió a alimentarla.

Acto seguido, un agente de apellido Serrano se le acercó para notificarle que en el edificio había disponible un cuarto de lactancia. A lo que Zuany le respondió que "no, está bien. Estoy cómoda". Sin embargo, el oficial insistió. Le indicó que "no es una opción pegártela aquí, tienes que irte al cuartito", y que de no hacerlo tenía que salir, ya que estaba en un lugar público.

Visiblemente molesta, la madre confesó que no puede creer que "todavía existan personas que no entienden que una mujer se saque el seno para darle de comer a su hijo es algo normal, es un proceso natural".

"Es tan indignante para mí saber que todavía hay personas que no ven que es algo natural, no ven que es algo que Dios creó", añadió la joven, quien decidió compartir el vídeo para crear conciencia.

Por su parte, la periodista Milly Méndez, quien promueve una red de apoyo a madres lactantes, respondió lo siguiente ante el incidente:

"Felicito a esta mamá por denunciar lo que le pasó. Lactar es algo hermoso y es una bendición. Es un acto natural el poder amamantar a tu hijo/hija. ¿Por qué algunos siguen viéndolo como exhibicionismo? ¡Qué mucho falta por educar! La semana entrante es la Semana Internacional de la Lactancia. ¡Vamos a educarnos!".