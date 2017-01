Por: Redacción de Nueva Mujer

La figura de la mujer continúa haciendo historia en Puerto Rico como nunca antes. Primero fueron la coronel Michelle M. Hernández de Fraley y la actual procuradora de la mujer, Wanda Vázquez Garced, quienes se nominaron a los puestos de seguridad más altos en la Isla.

Hoy, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, se sumó a la lucha por la igualdad convirtiéndose en la primera fémina en representar a Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos (EEUU).

"He llegado aquí gracias a la voluntad del pueblo de Puerto Rico, a Dios y a la Virgen -que me han acompañado-, y a tanta gente buena que me ha dado esta oportunidad. Y ese privilegio lo voy a honrrar representando por primera vez en el Congreso a las mujeres", dijo minutos después de haber juramentado.

Asimismo dijo sentirse orgullosa como mujer y que como tal, hará escuchar a todas las féminas del País.

El gobernador, Ricardo Rosselló, quien la acompañó, solo tuvo palabras de elogio para su compañera de gabinete y aseguró que es la mujer más capacitada en la historia de Puerto Rico.

"A parte de que es la más joven, es la más capacitada en la historia de Puerto Rico. Si ven la trayectoria, tiene unas relaciones ya establecidas desde que está en la legislatura de Puerto Rico", manifestó. "Para mí, ella es un ejemplo para mi hija. Es el mejor complemento que le puedo dar", agregó el primer mandatario de la Isla.

