Por: Redacción de Nueva Mujer

La entidad G Works y la Fundación Amgen reconocieron a dos científicas boricuas durante los actos de apertura de la tercera Cumbre de Ciencias STEM's Up to the Challenge.

El mencionado galardón se otorgó a la biólogas Álida Ortiz y Emma Fernández Repollet.

Ortiz fue la primera mujer en obtener doctorado en Biología Marina de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y fue catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao.

Actualmente es educadora en aspectos de uso, conservación y manejo de los recursos costeros y marinos de Puerto Rico y el Caribe. Además, labora como directora del Proyecto de Certificación de Maestros de Nivel Intermedio en Ciencias Terrestres de la Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana del Sistema Ana G. Méndez.

Mientras que Fernández Repollet posee un bachillerato en Biología, así como una maestría y un doctorado en Fisiología renal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Esta fémina también realizó estudios posdoctorales en el área de morfología renal y micropuntura en la Universidad de Duke y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

En 1982 se incorporó a la facultad del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia académica incluye la enseñanza de estudiantes de medicina, postgrado y odontología.

