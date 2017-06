Por: Redacción de Nueva Mujer

El Desfile Puertorriqueño en Nueva York se vio empañado por la polémica que se sucitó cuando los auspiciadores más importantes comenzaron a retirar su apoyo debido al reconocimiento que se le rendiría al ex prisionero político Oscar López Rivera.

Sin embargo, esto no evitó que, como cada año, miles de boricuas se dieran cita en la Gran Manzana. Y contrario a lo que muchos pensaban, el independentista no era el único homenajeado en el evento. Las mujeres puertorriqueñas tuvieron un papel protagónico y estas fueron ellas:

DESCUBRE MÁS:

1. Iris Chacón, la madrina

Cuenta con una larga trayectoria como cantante y bailarina. También se destaca como actriz, autora y presentadora de televisión.

2. Ana Isabelle, la embajadora

La cantante y actriz de teatro, televisión y cine se ha desarrollado con éxito en el ámbito artístico dentro y fuera de la isla.

3. Jeimy Osorio, estrella

La actriz puertorriqueña es conocida por darle vida al personaje de Celia Cruz joven en la serie Celia.

Qué rico la pasamos hoy! #PRParade2017 🇵🇷🙌🏾 📸: @davidrpimages ••• What a great time we had today! #PRParade2017 🇵🇷🙌🏾 pic.twitter.com/6kAOfcRv1S