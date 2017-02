Desde que participó de un viaje misionero supo lo que quería hacer el resto de su vida.

Por: Redacción de Nueva Mujer

La boricua, Lisgelia Santana, es una doctora tan apasionada por su vocación como anestesióloga pediátrica que impacta a comunidades necesitadas llevando a cabo cirugías especializadas.

"Desde muy pequeña soñé con ser doctora y a pesar de no tener a nadie en mi familia ejerciendo medicina, me encantaba ir a mi pediatra y hacerle preguntas sobre su oficio. Tanto me gustó que me empeñé en estudiar mucho para poder entrar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico", recordó Santana.

DESCUBRE MÁS:

Allí conoció al senador independiente, Vargas Vidot, quien la invitó a participar de un viaje misionero. Según relató la médico, quedó fascinada con la experiencia, pese al poco tiempo que llevaba estudiando. "Es aquí cuando comienzo a descubrir hacia dónde quería dirigirme convirtiéndome en anestesióloga y trabajando con los más necesitados", expresó.

Santana conoció a un grupo de cirujanos en Boston y luego comenzó a asistir al grupo Global Smile, donde aprendió a hacer anestesia pediátrica para cirugía de labio leporino y paladar endido. Fue entonces cuando omienzó su aventura siendo parte de cirugías importantes a niños, ayudando así a devolverles una sonrisa.

Incluso, luego del terremoto de Haití, tuvo la oportunidad de acompañar al grupo Se Pone De Pie junto al doctor Humberto Guzmán para colaborar con cirugías ortopédicas.

"Todos estos grupos de misiones me han hecho, no tan solo mejor anestesióloga y profesional, sino mejor ser humano. Amo mi profesión y lo hago con mucha pasion. Así siento que pongo un granito de arena en este mundo", señaló.

TE RECOMENDAMOS EN VÍDEO:

¿Cómo retomar tu vida después de una separación?

Y EN IMÁGENES:

Los días feriados del 2017 en Puerto Rico