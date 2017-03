La fémina está retando a la tenedora de la categoría de las 118 libras.

Por: Inter News Service

La participación de las mujeres en el boxeo ha ido en aumento en los últimos años. Prueba de ello es la boxeadora boricua, Amanda Serrano, quien busca bajar a la división de las 118 libras para retar a la actual campeona de la categoría, Sabrina "La Muñequita" Pérez.

Esto luego de vencer por decisión unánime a la campeona mundial de dos divisiones, la mexicana Yazmin Rivas. Desde ese entonces, retiene el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la categoría de las 122 libras.

"Sabrina fue campeona mundial de las 122 libras al mismo tiempo que yo era campeona de las 126 libras. Cuando ella supo de mi interés de bajar a las 122 libras, rápido se fue a las 118 libras", dijo Serrano.

La carolinense agregó que "ahora que ella está en las 118 libras y yo quiero ese título, ella no aparece. Creo que ella es una muñequita como se hace llamar, pero con ruedas y por eso se puede escapar. Ella y su equipo saben que estoy dispuesta a viajar nuevamente para Argentina. Ya quisiera que esto fuera como el boxeo de hombres porque así me pagarían como le han pagado a Golovkin por no querer enfrentarlo".

En agosto de 2014, la boxeadora puertorriqueña viajó a Argentina, donde se coronó campeona mundial de la OMB en la categoría de las 135 libras al vencer por nocaut en el sexto asalto a Maria Maderna, quien llevaba tres defensas exitosas del título.

