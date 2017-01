Sólo en México, mueren siete mujeres manos de hombres

Por redacción Nueva Mujer

Los feminicidios se han convertido en una constante. Cada día, sólo en México, mueren siete mujeres manos de hombres. Ante tal panorama el equipo editorial de Nueva Mujer ha decidido comenzar una iniciativa en la que recopilaremos los feminicidios que se documentan a través de los medios de comunicación. Aunque triste, cada semana tendremos para ti los casos que mujeres que han muerto y esperamos que, para finales de 2017 la cifra haya disminuido o por fin se hayan terminado.

UNO

Leslie García Solano. Tenía sólo 20 años, era estudiante de arquitectura, desapareció la noche del 31 de diciembre de 2016, su cuerpo fue encontrado en la cajuela de su auto días después en Mineral de Santa Fe.

DOS

Dos mujeres una de 28 y otra de 41, fueron privadas de su libertad mientras se encontraban en su domicilio en la comunidad de Pozo de Gamboa, Zacatecas. Sus cuerpos fueron encontrados en un puente vehicular de la misma población. Una de ella fue identificada como Cinthia Soledad. Las investigaciones señalan que fue ambas fueron sacadas de su casa la noche del sábado siete de enero.

TRES

Mujeres no identificadas. El feminicidio sucedió en la Ciudad de México. Dos mujeres, una de 44 y otra de 80, fueron asesinadas por un joven que se indicó eran hijo y nieto de ellas. Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en su casa con heridas de arma punzocortante. EL hombre de 21 años fue detenido, los testigos señalan que sufre un trastorno de bipolaridad y un cuadro de drogadicción severa.

CUATRO

Mujer no identificada. Monterrey se está convirtiendo en uno de los focos rojos del feminicidio. El pasado martes el cuerpo de una mujer, que aún no ha sido identificada, fue encontrado en Jardines de la Pastora, en Guadalupe. Se trataba de una mujer de 30 años, apareció con rastros de tortura y huellas de estrangulamiento.

CINCO

Mujer no identificada. El tres de enero una mujer fue asesinada por quien según indica medios locales, se trata de un ex policía. El asesinato ocurrió en San Luis Potosí, la mujer fue herida con un arma, cuando los servicios médicos llegaron ya no presentaba signos vitales. Las investigaciones para dar con el presunto culpable aún continúan.

SEIS

Laura Selene Cruz Ontiveros. Su cuepro fue encontrado en Allende, Nuevo León. El principal sospechoso es su esposo, Juan Carlos García Morales, el cuerpo de Laura apreció degollado.

SIETE

Jazmín Ramírez Hernández. Fue encontrada, sin vida, en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaba huellas de violencia y heridas producidas con arma blanca.

OCHO

Catalina Ganda Quiroz de 35 años, fue hallada, sin vida en un tambo de agua. El cuerpo fue encontrado en Los Nogales, Chihuahua. La víctima no podía caminar debido a un problema cerebral.

Otros casos alrededor del mundo

Felicia Barahona. Tenía 32 años. Fue asesinada por su pareja sentimental. Su cuerpo fue contado en su departamento de Nueva York junto al de su hijo de cuatro años. Isaac Durán, pareja de Felicia, declaró ser el autor del asesinato. Ella fue hallada en el piso con un cable rodeándole el cuello.

Mujer no identificada. Este feminicidio ocurrió en Argentina, un joven de 16 año terminó con la vida de su novia de 15. Se presume que el móvil de este asesinato fue por celos. La madre de la menor busca justicia ante tal hecho.

