Fueron acusadas indebidamente de la venta de drogas y del secuestro de seis agentes

Por Andrea Sánchez

El 21 de febrero de 2017 quedará marcado en la historia de México por ser el día en el que la Procuraduría General de la República (PGR) a través de su titular, Raúl Cervantes, ofreció una disculpa a tres mujeres indígenas quienes fueran acusadas, injustamente, por la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la venta de drogas y el secuestro de seis integrantes del Ejército.

Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco, una de las mujeres acusadas, dio un contundente discurso en el que señaló que la disculpa emitida por el máximo representante de la PGR era una respuesta por las accones de funcionarios mediocres.

Aquí un fragmento del emotivo discurso:

Hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado (402006) fue un error. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinto era delincuente.

Hoy queda demostrado que ser pobre, mujer e indígena no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos. A los que piensan en el dinero de reparación de daños, no se preocupen. No nacimos con él, ni moriremos con él. Nuestra riqueza no se basa en el dinero. Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos.

No les damos las gracias. les exigimos que si no saben hacer su trabajo, renuncien a sus cargos.Si no tienen dignidad, que sea por vergüenza. SI no tienen vergüenza que sea por sus hijos, por mis hijos, por los de todos nosotros. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, hoy nos chingamos al Estado.

