Ludwika Paleta dio un emotivo mensaje en el que deja ver lo sensible que la dejó el embarazo

El embarazo supone muchos cambios en el cuerpo de las mujeres, esas transformaciones hacen posible que el bebé pueda crecer en el vientre de la madre de manera adecuada y también la preparan para el alumbramiento. Muchas actrices y conductoras mexicanas han sido blanco de las criticas por esos cambios, entre ellos el aumento de peso y así se defienden.

Ludwika Paleta

Hace algunos meses la guapa actriz se convirtió en madre de gemelos, desde entonces las críticas por su peso no se han hecho esperar. Ha recibido comentarios sobre su aspecto, mismos que ha tratado de evitar, pero al ver la publicación de una mujer que está luchando una batalla junto a su esposo, decidió escribir: "Me pongo de mal humor porque no he logrado bajar todo el peso que yo quisiera o porque se dice tal o cual cosa de mí, y después casi como si fuera obra del destino me encuentro con la historia de una mujer que SI está batallando contra algo que si tiene importancia, la vida de una persona que ama".

Ariadne Díaz

La guapa ojiverde se convirtió en madre y con ello vinieron muchos cuestionamientos sobre su cuerpo y cómo había logrado recuperar su figura. La actriz reveló: "El secreto es algo muy obvio: ejercicio, buena alimentación, descansar (cuando se puede), tomar las cosas con disciplina pero con calma y sobretodo valorando lo increíble y lo maravilloso que es mi cuerpo que me permitió ser madre". Ante los comentarios que indicaban se había sometido a una cirugía estética y que no era posible una recuperación tan temprana, se limitó a decir que había sido producto del esfuerzo.

Galilea Montijo

La conductora tapatía subió 28 kilos con el embarazo de su hijo Mateo. Los televidentes, a quienes tenía acostumbrados a lucir una curvilínea figura, no tuvieron piedad y criticaron los cambios en el cuerpo de Galilea. Ella dijo para una entrevista en un periódico de circulación nacional: "Estaba sorprendida por las críticas haca mi apariencia... No puedo creer que no entiendan lo difícil que es dar vida y los procesos que se viven". Aunque decidió ignorar los comentarios, se dijo reflexiva sobre esta etapa y sobre las enseñanzas que el embarazo dejó en ella.

Salma Hayek

La veracruzana no tuvo un embarazo fácil pues subió 23 kilos. Aunque recibió todo el apoyo de su pareja, declaró que no se sentía cómoda con cómo lucía. "Gané mucho peso, pude verme desfigurada en diferentes formas por una muy buena razón y no me arrepiento ni por un segundo... Fue ahí cuando comencé a apreciar mi cuerpo; las cosas que antes solía criticar no eran tan malas al final".

