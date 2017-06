“Como mujeres hay que apoyarnos, de repente hace falta estar ahí para la otra para poder crecer", declaró Ariadne Díaz

Por Marisol Orta

Redacción Publimetro

Las cantantes Fanny Lu y Daniela Magún, así como las actrices Jacqueline Bracamontes, Ariadne Díaz, Ximena Córdoba y Georgina Holguín, exhortaron a erradicar la violencia de género en todas sus formas.

Ante cientos de personas reunidas en el Campo Marte, en su mayoría del género femenino, aseveraron que una de las razones por las que se da ese fenómeno en el hogar es porque las mujeres dependen económicamente de un hombre.

Por ese motivo, coincidieron, hay mucho temor de hablar, independizarse y poner un límite para evitar un ambiente hostil. Aconsejaron a las víctimas actuar de inmediato cuando surja un hecho de esa naturaleza, hablar con las personas indicadas y presentar la respectiva denuncia.

Ariadne Díaz comentó que durante su trabajo en la telenovela "La doble vida de Estela Carrillo", que protagonizó, tuvo oportunidad de acercarse a personas que tenían problemas de esa naturaleza. "Como mujeres hay que apoyarnos, de repente hace falta estar ahí para la otra para poder crecer, si ven que una amiga está en una situación de maltrato hay que decirle: yo te ayudo y apoyo", dijo.

Mientras tanto Fanny Lu platicó que la violencia no necesariamente es una cuestión física y llamó a tener cuidado con los insultos y las palabras denigrantes, pues "el amor más importante es el que te das a ti misma". Mencionó que algunos hombres se sienten amenazados por una mujer exitosa y al "pisotearla" se pretenden sentir superiores.

"Al momento de alzarte la voz, decirte que no eres buena persona y no haces bien las cosas, eso es violencia. Tenemos que ir saliendo corriendo de ahí porque no hay que soportar que nos traten así", subrayó la rubia vocalista.

En la reunión plantearon que es de suma importancia que las mujeres no se sumen a la violencia de ese tipo atacándose entre ellas mismas. "Muchas veces dicen que cuando te vistes lo haces para otras mujeres", narró Georgina.

En su oportunidad Jacqueline Bracamontes refirió que en una ocasión una admiradora la insultó mediante las redes sociales, luego de que ganó su equipo de futbol favorito. "Nunca en mi vida había tenido tantos comentarios en mi video, algunos eran ofensivos de mujeres, me quedé sorprendida al leer que me decían ridícula".

El resto de las ponentes señaló que todas esas trabas comienzan en el hogar, por lo que hicieron énfasis en la necesidad de que se eduque a los infantes para que no ataquen, ya que en el futuro se pueden convertir en golpeadores.

