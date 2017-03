En un video difundido a través de redes sociales se le puede escuchar haciendo comentarios violentos hacia la mujeres

Por redacción Publimetro

Un profesor de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara fue exhibido mediante un video cuando realiza comentario misóginos durante una clase.

El docente, Ramón Urrea Bernal, fue grabado por alumnos de ese instituto mientras afirma que las mujeres deben cumplir los quehaceres domésticos y tener sexo si se les proporciona dinero para el hogar, y en caso de negarse, deben ponerle una "zarandeada". "Miren yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando para ganar mi dinero a mí me dicen eso, la agarro de las greñas, le pongo una pinche zarandeada a la hija de la chingada", señala el profesor.

Posteriormente, relata que en caso de que "no les guste" la decisión deben correrla de la casa junto a sus hijos. "Si no sabes hacer nada y si no te gusta, agarra tus pinches mocosos y lárguense a la calle, a ver qué chingados hacen", dice Urrea Bernal a sus alumnos.

DESCUBRE MÁS:

La réplica

Luego de ser exhibido en redes sociales y tras las peticiones de que sea destituido como profesor de la universidad en la que imparte clases, Ramón Urrea difundió una carta en redes sociales en la que además de ofrecer disculpas, señala que sus palabras fueron sacadas de contexto y que de ninguna forma invitaría a la violencia a sus alumnos.

Señaló que espera que este suceso solo sirva "para alertar, prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar y como le he dicho desde mi primer clase en la universidad y con el debido respeto a ustedes, mis alumnos, ustedes son el presente y futuro de este país y que su prioridad siempre debe ser su educación".

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

La verdadera importancia del Día Internacional de la Mujer