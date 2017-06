Los usuarios de Twitter no tardaron en encontrar similitudes entre el padre de Melania y su marido durante una visita a Washington.

El fin de semana, la familia de la primera dama llegó en el avión presidencial Air Force One a la capital de Estados Unidos para visitar a su hija y acompañar a Donald Trump en su cumpleaños, a celebrarse este miércoles 14 de junio.

Como muchas personas no conocían al padre de la exmodelo, la impresión al ver su parecido con el presidente fue inmediata, sobre todo en el estilo al vestir.

Una foto de Viktor Knavs, papá de Melania, bajando del avión acaparó la atención mundial.

So we got to see Melania Trump's dad today. What's crazy is, between the two of them, Donny still has bigger daddy issues. pic.twitter.com/cHjYy3m0DI