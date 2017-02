La cantante por fin rompió el silencio luego de las críticas que recibió por la apariencia de su abdomen

Lady Gaga fue noticia el domingo pasado, no sólo por su actuación en el Super Bowl 51, también lo fue porque su abdomen no lucía plano. Sí, no importó que diera un buen espectáculo, que sea una de la principales detractoras de Donald Trump o que sea una de las famosas que se manifiesta contra la discriminación y la desigualdad, fue noticia por no tener el vientre plano.

Aunque muchos salieron a defenderla y otros tantos la criticaron ferozmente, Lady Gaga dio uno de los espectáculos más notables y, probablemente, seguirá dando de qué hablar pues en la próxima entrega de los Grammy actuará junto a metálica.

Fiel a su estilo, y convicciones, Gaga utilizó su cuenta de Instagram para darle un mensaje a los que se preocupan más por su imagen que por su talento. "Escuché que mi cuerpo es un tema de conversación por lo que quiero decir que estoy orgullosa de mi cuerpo y ustedes deberían estarlo del tuyo también. No importa quién eres ni qué haces. Podría darte un millón de razones por las que no necesitas atender a nadie ni nada para tener éxito. Sé tu mismo, y sé implacable contigo. Esa es la materia de los campeones. Muchas gracias a todos por apoyarme. Los amo muchachos. Xoxo, Gaga".

