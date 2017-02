Parece que la mediática historia entre Sara Uribe y Fredy Guarín no termina.

Por: Silvía Gómez.

La ex Protagonista de Novela no se quedó callada ante los rumores que indican que el futbolista del Shanghai Shenhua le pidió una segunda oportunidad, tras haber terminado su matrimonio con Andreína Fiallo.

Sara, a través de sus redes sociales, expresó: "El día que Dios me ponga de nuevo al lado de alguien, para ver las estrellas juntos y tomarnos de la mano, quiero que sea para soñar, para crecer, para apoyarnos en los sueños, para cocinar, para dormir arrunchados, para que crea en mí, en mis jornadas laborales, para sentirme orgullosa de quien será mi compañero en la vida, para que mi familia y la de él sean una sola, para que Villa Sarita no sea un sueño sino una realidad. ¡Espero que con esto aclaren dudas de lo que anda rondando por ahí en los portales y revistas!", confesó la antioqueña en su perfil oficial de Instagram, dejando en claro que el deportista "no es el hombre de sus sueños ni de su vida" como indicó en la siguiente publicación: