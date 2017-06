La famosa bailarina de Danza Oriental y pionera de este género en Colombia presenta “Dakini”, su 18avo festival, en el que muestra todo su virtuosismo y filosofía.

Por: Luz Lancheros

La famosa bailarina de Danza Oriental y pionera de este género en Colombia presenta "Dakini", su 18avo festival, en el que muestra todo su virtuosismo y filosofía. Cuando se habla de "danza árabe", muchos imaginan a Shakira moviendo a la cadera o a mujeres con trajes de dos piezas bailando sensualmente. Ese es el estereotipo que se tiene en Occidente, muy a pesar de que el baile sea conocido formalmente como Danza Oriental, que tenga milenios de Historia y que represente la cultura e historia de los pueblos de Medio Oriente.

En nuestro país, la bailarina y maestra Antonina Canal, fue la primera en mostrar todo este background y sobre todo, enfocarse en la parte terapéutica para empoderar y sanar a las mujeres. A través de su academia Prem Shakti ha logrado esto y también reconocimientos profesionales como ser maestra y campeona mundial en el festival de danza más importante del mundo, el Ahlan Wa Sahlan.

Cada año, Antonina y las bailarinas de su academia muestran toda la magia y profundidad de su arte en escena y en este 2017 presentan su show y festival llamado "Dakini", en el que también vendrán maestros de talla internacional a compartir sus conocimientos. Ella habló con Publimetro de cómo ha cambiado la Danza Oriental y de cómo ha logrado darle un status en Colombia.

Hemos visto a lo largo de los años, todos los estilos de Danza Oriental en el show que precede a los talleres de danza. ¿Qué veremos en esta ocasión que sea diferente?

Hay un nivel técnico muy alto y hay nuevas propuestas, como el flamenco árabe. También tenemos jazz estilizado, oriental, con un poco de tabla y cintas, con un poco de gimnasia olímpica, con trajes completamente nuevos. Hay una fusión electrónica y tenemos, por supuesto, el veil poi. También tendremos dos academias invitadas de Cali y Medellín, que han hecho un trabajo paralelo al nuestro.

Por supuesto, has presentado nuevos géneros distintos a lo que se ve acá en Occidente. Como el shaabi, un estilo contemporáneo y callejero de El Cairo.

El shaabi me encanta. Es folclor popular y también callejero, báladi, pero pop. También tenemos bastón (saidi) y chinchines. De hecho, tenemos chinchines y un shaabi para niñas. También tenemos diferentes estilos (alas, velos, abanicos, candelabro) y sable y doble sable. Nos hemos especializado mucho en esto y ahora haremos doble sable con ojos vendados. Esta es la danza más poderosa para mí.

Has traído a grandes bailarines a lo largo de los años. Este año traes a Dariya Mitskevich, quien ha sido campeona mundial en el festival egipcio Ahlan Wah Sahlan, desde 2009...

Ella me encanta y es la segunda vez que la traigo . Ahora es la triple campeona mundial y ha ganado tres veces la Copa Europa, así como la Copa Italia. Para mí es la figura más importante de la danza, su presencia escénica es impresionante y solo tiene 24 años. Además, tiene un manejo técnico increíble y ama venir a Colombia. Y en la cuota masculina viene Óscar Flores, maestro de maestros, que es de Argentina, pero ha estado estos últimos 10 años en Asia formando a bailarinas en China y en Japón. Es un hombre que tiene un manejo clásico de folclore árabe y elementos. Es impecable en escena.

LA DIOSA DE LA DANZA ORIENTAL Y TRIPLE CAMPEONA DEL MUNDO @daryamitskevich en el Espectaculo "DAKINI DANZARINA DE LUZ" @antoninacanal celebrando 20 años de danza oriental, bollywood y fusion✨Honrando el espíritu femenino y la expresión de la Diosa. 300 bailarinas en escena viernes 9 y sábado 10 de junio 8 pm Teatro Colsubsidio boletas en www.tuboleta.com info WhatsApp 3106963090 🙌🙌🙏🙏 TALLERES CON DARYA Y @oscarflores 11 de junio Una publicación compartida de Danza✨arte✨evolucion✨Aurasoma✨ (@antoninacanal) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 3:02 PDT

¿Cuál es la historia detrás de "Dakini"?

Es una palabra sagrada que significa "danzarina de luz" y muestra cómo las bailarinas usan la danza como camino de iluminación. Ese es el propósito de Prem Shakti: no solo es bailar, sino también trabajo terapéutico de autoestima, empoderamiento, de alinear los chakras, de conquistar distintos escenarios. Este escenario es una metáfora para conquistar distintos escenarios en la vida. Es un show de dos horas, una danza-teatro-performance que será narrado por Flora Martínez, una gran amiga de la casa y bailarina también. Estamos trabajando desde el año pasado en esto, de cómo "Dakini", la danzarina de luz, empodera a sus alumnas a través de la danza. Hay muchas historias de mujeres que han sanado bailando contigo.

¿Cómo es la parte terapéutica de Prem Shakti?

Danzar es la herramienta más poderosa de sanación. Toda la vida emocional y mental está en nuestro cuerpo y a través del movimiento puedes encontrar sanación y desbloqueo. Bailar libera el hemisferio derecho del cerebro, que es sensualidad, amor e intuición. El hemisferio izquierdo es ahora el más usado por la mujer contemporánea, que es racional y lineal. Acá cambiamos esa polaridad. Además, este es un espacio totalmente femenino: pocas veces las mujeres bailan para sí mismas. Ahora, hemos tratado adicciones y mujeres con quistes en los ovarios que han sanado tres meses luego de bailar, ya que estos son bloqueos. En el sistema Prem Shakti hacemos un trabajo integral, a través de los módulos y terapia de Aurasoma, donde te mostramos el significado de lo que bailas y cómo puedes sanar desde adentro.

¿Cómo les has mostrado a los colombianos que la Danza Oriental no es algo simplemente sensual, que tiene toda una cultura e historia detrás?

Ha sido intenso. Al principio me decían: "Tu eres la de la cadera, la de moviendo el vientre, ese es el baile para seducir al hombre, el baile de Shakira". Y pues también lo es. Es un baile sensual y femenino, pero lo que la gente no sabe es que también es espiritual. Es un baile de catarsis, de liberación de estrés, de desbloqueo, que fue lo que a mí me enamoró. Todo el significado de cómo las sacerdotisas en el Antiguo Egipto bailaban para iluminarse, al igual que lo que hacían las Devadasis en la India, que con los mudras (símbolos hechos con las manos) cuentan historias muy profundas. Llevo veinte años en esto: explicando que bailar es un camino espiritual, que es una oportunidad para la mujer contemporánea de trabajar sensualidad, sabiduría y alegría, que es la medicina más importante.

¿Cuál crees que sea la importancia de mostrar todo esto en un escenario?

El espectáculo es una puesta en escena, pero me gusta elevarlo a categoría de arte. Tenemos más de 600 cambios de vestuario, cada tres minutos lo hay. Es un Ballet Bolshoi pero oriental, con un trasfondo de evolución y conciencia para la mujer. ¿De qué te sirve ser la mejor bailarina si tu vida es un desastre? Qué rico serlo, pero siendo una mujer amorosa y empoderada en todos los aspectos de tu vida.

-El show "Dakini" tendrá lugar el 9 y 10 de junio en el Teatro Colsubsidio a las 8 p.m. Los talleres con Óscar Flores y Daria Mistkevich tendrán lugar en el Colegio Marymount de 8 a.m a 7 p.m.

-En el show se presentarán más de 300 bailarinas en escena de 2 a 70 años.

-Antonina Canal celebra 20 años de la academia Prem Shakti, pionera en la Danza Oriental en Colombia. Su libro "El Despertar de la Diosa", acerca su conocimiento a las mujeres contemporáneas.