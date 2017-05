La actriz y jurado de "Yo me llamo" lo hizo a través de sus redes sociales.

Por Redacción Nueva Mujer

La vida de los famosos en las redes sociales no es nada fácil. Cada día tienen que soportar los comentarios negativos de la gente. Ahora es la actriz quien responde a las críticas. Amparo Grisales dedica fuerte mensaje a sus detractores.

Lo hizo a través de su cuenta de Instagram por medio de un video. "Cojan oficio, primero que todo, y luego que vayan, se hagan la paja, si es que pueden, y luego orinan y se acuestan. Gracias, buena noches, mi felicidad sigue intacta, adiós", asegura Amparo.

En su mensaje la jurado de Yo me llamo también llamó a sus críticos "frustrados impotentes y frígidas".

Sin embargo, en medio de su fuerte mensaje, Amparo Grisales agradeció por todo el apoyo que recibe a diario, especialmente por parte de los televidentes que ven el reality del cual es jurado.

La semana pasada la actriz se vio involucrada en un escándalo relacionado con su vida sexual y sentimental. Y es que un blog, citando una supuesta entrevista de la revista TVyNovelas, aseguró que Amparo ha tenido 169 parejas.

"Jamás he dicho semejante absurdo. No he visto jamás esa entrevista en @TVynovelas. Creo que acudiré a las autoridades por difamación", escribió Amparo en Twitter.

Hágansela !! Si es que pueden! Mi felicidad sigue intacta ! Buenas noches!😜😜 Una publicación compartida de Amparo Grisales (@agrisales333) el 19 de May de 2017 a la(s) 8:06 PDT

