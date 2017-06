En la mencionada instancia, el otrora mandatario realizó una particular broma, la que generó molestia en algunos usuarios de redes sociales.

Por Christián Monzón

El ex presidente Sebastián Piñera fue el pasado 18 de junio a Linares en donde desarrolló una actividad con sus adherentes en el marco de su campaña para volver a La Moneda.

En la mencionada instancia, el otrora mandatario realizó una particular broma, la que generó molestia en algunos usuarios de redes sociales.

Piñera señaló a los presentes que tenía un juego, afirmando lo siguiente: "Las mujeres se hacen las muertes, los hombres nos tiramos encima y nos hacemos los vivos".

Pese a que el público se río con sus palabras, para los tuiteros no fue tan graciosa la "talla" del ex gobernante.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Piñera es criticado por un chiste. Durante una cumbre en México el 2011, cuando era mandatario, expresó el siguiente comentario: "¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que 'sí' quiere decir 'tal vez', cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'no' y cuando dice que 'no', no es político (...) Cuando una dama dice que 'no' quiere decir 'tal vez', cuando dice 'tal vez' quiere decir que 'sí', cuando dice que 'sí' no es dama".

Ante el último comentario, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar:

El machismo de Piñera retrata su mirada de país https://t.co/QC4v5mJgBF

Por eso soy candidata feminista, x igualdad entre hombres y mujeres — beatriz sanchez (@labeasanchez) 20 de junio de 2017

Hasta cuándo aguantamos que la violación sea un tema de "tallas"? Y de un candidato presidencial!!! Inaceptablehttps://t.co/FjGUGaMqLr — Camila Vallejo (@camila_vallejo) 20 de junio de 2017

Hola, @ceciperez1, ¿para cuándo estás organizando la marcha en contra de Piñera por sus dichos machistas? Cuenta conmigo. — María José (@Kotesita) 20 de junio de 2017

Piñera es un patrón de fundo... En su mente aún está la imagen de la mujer objeto — good looking flaite (@MVMNews) 20 de junio de 2017

Si Piñera viera una mujer haciéndose la muerta seguro le roba la billetera, digamos las cosas por su nombre #PiñeraMachista — Don Peineta (@Peineta_DT) 20 de junio de 2017

