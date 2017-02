Una imagen subida por una asesora del hogar junto a Cecilia Bolocco en Instagram prendió el debate entre los usuarios.

Hasta hace pocos días, la asesora del hogar Erica Lisboa, era una trabajadora anónima, que jamás pensó que una inocente foto publicada en sus redes sociales junto a Cecilia Bolocco, la iban a sacar del anonimato.

DESCRUBRE MÁS:

Todo comenzó cuando la mujer le pidió una foto a la ex Miss Universo, y la compartió en su cuenta de Instagram. Todo iba bien, hasta que usurario de la red social, comenzaron a comentar que "le sacaran el delantal", haciendo alusión a que Cecilia Bolocco le permitiera a la trabajadora no usar uniforme.

Una foto publicada por erica lisboa (@elisboa) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 11:43 PST

Lo que no sabían los que opinaron arrebatadamente, era que Lisboa no sólo no trabajaba con la animadora, sino que además, ella no tenia ningún problema en llevar puesto su delantal. Entonces, ¿por qué a otros sí debía molestarles?

El debate se inició con comentarios como "No me gustó la foto. Sácale el delantal, es ser humano igual a tod@s. Por qué hacer diferencia". Ante lo que la misma Erica respondió, "Si no te gustó mi foto, ¡simplemente no la mires! Soy un ser humano orgulloso de mi delantal".

Su respuesta dio pie para que todo el debate se invirtiera a su favor. "Yo también soy asesora del hogar y me siento tremendamente orgullosa de serlo y uso mi delantal porque me gusta me siento cómoda y así una se ve más ordenada.... Y todos los que opinan lo contrario son todos unos arribistas...", comentó otra asesora, y con ella un sinnúmero de personas más, que argumentaron que el uso del delantal, no tiene ninguna connotación negativa.

Y tú, ¿qué opinas del uso del delantal?

Poco después y para reafirmar su postura, Erica compartió una nueva foto. Esta vez, con el chef Tomás Olivera, y por supuesto, su delantal.

Con el Chef Tomas Oliviera..Gracias por su Hermoso Regalo... Una foto publicada por erica lisboa (@elisboa) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 5:02 PST

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Horóscopo femenino: así son las mujeres según su signo del zodiaco